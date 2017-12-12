Саакашвили вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру, опубликован документ

Экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили вызвали на допрос на 18 декабря в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда уголовных преступлений.

Соответствующая повестка обнародована на сайте ГПУ.

"Саакашвили Михеил Николозович, 21.12.1967 г.р., г. Киев, ул. Костельная, д. 7, кв. 32, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться "18" декабря 2017 года в "09" ч. "30" мин. в Генеральную прокуратуру Украины, по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106Б", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Я.В. Домбровский намерен допросить Саакашвили как подозреваемого в уголовном производстве №42017000000004873 от 04.12.2017 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 УК Украины.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил Саакашвили без назначения меры пресечения. Оглашение полного текста постановления назначено на утро 14 декабря.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ. Прокуроры просили для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Саакашвили подозревали в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Генпрокуратура подозревает Саакашвили в связях с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, в частности, в контактах с беглым олигархом Сергеем Курченко. Следствие подозревает, что Курченко был одним из тех, кто финансировал протесты под Радой осенью 2017 года.