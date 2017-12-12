Обыск в Крыму. Оккупанты отпустили сына активиста Меджлиса

В захваченном Россией Крыму оккупанты отпустили сына главы урожайненского Меджлиса крымскотатарского народа Ибраима Османова — Рустема, задержанного во время обыска в доме активиста.

Задержанный находился в Киевском РОВД Симферополя, говорится на странице в Facebook журналистки Лилии Буджуровой.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter написала, что "оккупант превращает АРК в территорию террора и бесправия".

"Снова осуждаем незаконные действия РФ и выражаем протест", — отметила спикер.

Окупант перетворює АРК в територію терору і безправ'я. Вчергове засуджуємо незаконні дії РФ і висловлюємо протест https://t.co/M4TtHMg3F9 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 12, 2017

Напомним, утром 12 декабря в Крыму в селе Урожайное Советского района оккупанты проводили обыск в доме Ибраима Османова, активиста не было дома, постановление выписали на сына активиста и увезли его в Симферополь.