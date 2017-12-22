Порошенко снова оговорился: "Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем украинцы". Видео

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о "коварстве украинского режима".

Имея ввиду действующее руководство РФ, глава государства оговорился во время выступления по случаю 100-летия основания украинской дипломатической службы.

"Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы. Поэтому нашей исторической миссией является то, что мы на передовой борьбы цивилизованного мира с российским империализмом демонстрировать свои лучшие качества. Поэтому нашим с вами дипломатам есть задание – сделать все от нас зависящее, чтобы успешная евроинтеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры навсегда поставила точку в попытках Москвы вернуть нас в свою, как они считают, сферу влияния", – сказал президент.

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