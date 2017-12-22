Яценюк назвал решение Стокгольмского арбитража "победой над Россией"

Лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк прокомментировал решения Стокгольмского арбитражного суда, который удовлетворил иск украинской стороны против "Газпрома" по всем спорным вопросам.

"Решение Стокгольмского арбитража - это очередная победа Украины над Россией. Это победа нашего курса на энергетическую независимость от московской империи", - написал политик в Facebook.

"Когда наше правительство в 2014 году решило судиться с "Газпромом" и прекратить в него закупки - никто не верил, что это удастся. Никогда ранее украинская власть не разговаривала с "Газпромом" на равных и с точки зрения права. Мы начали, и уже побеждаем", - подчеркнул он.

"Возможно все - если ты делаешь то, во что веришь. И сегодняшнее решение Стокгольмского арбитража еще раз доказывает - мы пошли правильным путем", - написал лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк поздравил команду "Нафтогаза" и всех украинцев с очередной победой над Россией. "Убежден: энергетическая независимость от России - это фундамент безопасности Украины", - написал Яценюк.

Напомним, 28 апреля 2014 года правительство Украины и НАК "Нафтогаз Украины" приняли решение о начале процедуры подачи судебного иска на российскую компанию "Газпром".