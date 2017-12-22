На вооружение и технику для ВСУ в 2018 году потратят 16,5 млрд гривень

На производство и модернизацию вооружения и военной техники правительство Украины в 2018 году направит 16,5 млрд гривень из государственного бюджета.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

Он отметил, что военно-промышленный комплекс Украины станет драйвером экономического роста страны в следующем году.

Ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в 2018 году оборонный бюджет Украины составит не менее 5% валового внутреннего продукта, а общее финансирование должно быть на уровне не менее 162,7 млрд грн.