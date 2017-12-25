Политолог рассказал, как Саакашвили мешает его кавказский темперамент

В поведении бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили очень сильно проявляется его "кавказский темперамент", его склонность к единоличному лидерству и повышенная конфликтность.

Такие особенности характера отпугивают от него и многих потенциальных сторонников, и большинство оппозиционных лидеров, рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко на чате в "Главреде".

"В поведении Саакашвили очень сильно проявляется его "кавказский темперамент", его склонность к единоличному лидерству и повышенная конфликтность", — отметил собеседник издания.

По словам эксперта, если бы политик "согласился на некую модель коллективного оппозиционного руководства, тогда, возможно, ситуация развивалась бы несколько иначе". "Вождизм Саакашвили отталкивает от него практически всех других оппозиционных лидеров", — добавил Фесенко.

Напомним, 8 декабря в Киеве правоохранители снова задержали Михеила Саакашвили и доставили в следственный изолятор СБУ. После задержания экс-чиновник объявил бессрочную голодовку. Уже 11 декабря Печерский райсуд столицы отпустил политика без назначения меры пресечения.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что его подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.