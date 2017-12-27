В СБУ сказали, скольких украинцев боевики на Донбассе удерживают в заложниках

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на захваченной части Донбасса боевики удерживают в заложниках 103 украинца.

Десятки наших соотечественников лишены свободы в России, приводит сведения чиновника сайт спецслужбы.

"Всего заложниками остаются еще 103 человека в Донецке и Луганске, десятки — в РФ… Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц", — отметил глава СБУ.

Напомним, 27 декабря на Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "Л/ДНР" — украинская сторона передала противнику 233 человека, а взамен получила 73. Узнать больше об обмене можно здесь.