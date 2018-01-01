В Украине вводятся новые правила пересечения границы

С 1 января 2018 года Украина вводит на границе биометрический контроль. Теперь граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки пальцев.

По состоянию на 8:00 биометрический контроль при въезде в Украину прошли уже более 2 тысяч иностранцев, из них более 500 человек — граждане Российской Федерации, сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, пишет 112 Украина.

"C 00:00 1 января мы (ГПСУ, — ред.) ввели биометрический контроль для иностранцев из 70 стран. Обычно после праздников пассажиропоток уменьшается, но тем не менее по состоянию на 8 утра уже у более 2 тысяч иностранцев, попадающих под эту категорию, были взяты отпечатки пальцев. Из двух тысяч более 500 человек являлись гражданами России", — отметил Слободян.

В ГПСУ отметили, что в процессе работы система не давала никаких сбоев. Отпечатки пальцев брались в считанные секунды, как это и предусматривалось.

Также в ГПСУ добавили, что в связи с нововведением никаких конфликтных ситуаций не возникало.

Стоит отметить, что Россия попала в этот список стран "миграционного риска". Система биометрического контроля заработает в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. Планируется, что информация будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Анонсировалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе — уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну. Кроме того, сообщалось, что россияне должны будут регистрироваться по месту пребывания в Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по ее территории. Но полноценно с 1 января 2018 года заработает только проверка биометрических данных. "В Украине не определен орган, который отвечает за предварительную электронную регистрацию. Более того, вопрос электронной регистрации не урегулирован на законодательном уровне, поэтому нет понимания, как это решение должно быть реализовано", — рассказал "РБК-Украина" источник в МИД.

Как работает биометрический контроль на границе: При первом пересечении границы представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, должны сдать отпечатки 5 пальцев правой руки — независимо от того, какой у человека документ. При последующих визитах система будет сканировать 4 пальца. Ранее предполагалось, что во время первого визита в Украину иностранцы должны будут сканировать 10 пальцев обеих рук.

Украинцы, которые направляются из оккупированных территорий, биометрический контроль не коснется. "Решение СНБО касается иностранцев. Если говорить об админгранице и оккупированных территориях, там проживают граждане Украины, на них это решение не распространяется. Паспорта РФ, выданные в Крыму, для нас вообще не документ, а если гражданин России въехал через паромную переправу и хочет попасть на материковую Украину через админграницу, он нарушил законодательство Украины, потому что заехал через закрытый пункт пропуска. Он не проедет и мы ему, скорее всего, поставим запрет въезда на 3 года", — заявил Олег Слободян в комментарии "Эспрессо".

Напомним, в сентябре 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.