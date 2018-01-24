"Знаешь судьбу Бузины". Телеведущая рассказала, что до эфира с Портновым ей угрожал нардеп

Телеведущая Наталья Влащенко заявила, что за десять минут до эфира с экс-главой Администрации президента уже беглого бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андреем Портновым ей угрожал нардеп из "Народного фронта".

После инцидента ведущая "связалась с руководителями спецслужб", фамилию политика знают генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак, рассказала она журналистам, свидетельствует видео, опубликованное в YouTube-канале Страна.ua.

"За десять минут до известного эфира (с Портновым — Ред.) мне позвонил депутат "Народного фронта", он известный…, он сказал, ели будет эфир, то он мне будет угрожать правыми, радикалами, другими людьми: "ты знаешь, как они будут себя вести,… ты знаешь прекрасно судьбу Бузины (известный журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина, был убит в Киеве — Ред.)", — отметила Влащенко.

Напомним, Андрей Портнов, который сейчас живет в Австрии, дал интервью Наталья Влащенко в эфире телеканала Zik. В частности, обсуждалась политика новых властей, виновные в смертях на Майдане и расследования этих преступлений. В Сети пользователи по-разному отреагировали на интервью, с самыми интересными высказывания можно ознакомиться в подборке "Главреда".