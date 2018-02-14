Экс-депутат Госдумы рассказал, как Путин дал отмашку аннексировать Крым

Россия начала активно влезать в дела Украины с сентября 2013 года, а в марте 2014 года началось военное вмешательство. Президент России Владимир Путин дал прямое указание аннексировать Крым на узком совещании с первыми лицами РФ в феврале 2014 года.

Об этом сказал Экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу Виктора Януковича о государственной измене, пишет Украинская правда.

"Стало понятно, что происходит что-то чрезвычайное, будет захват этой территории только в марте 2014 года. То, что мы каким-то образом вмешиваемся в процессы на территории Украины, было понятно с осени 2013-го… Но то, что идет непосредственно военная операция, связанная с изменением территории, мне лично стало понятно в начале марта", — заявил Пономарев.

По его словам, как депутат Госдумы он много работал по международным темам, участвовал в международных конференциях и неофициальных встречах.

"В 2013 году, когда шла подготовка евроассоциации с четырьмя постсоветскими странами – Украиной, Молдовой, Грузией и Арменией – на эту тему у меня было много дискуссий. Я встречался с рядом представителей российских дипломатических структур – послами РФ в Германии и Франции, сотрудниками посольств в Голландии, Бельгии, Великобртании, других стран", – рассказал Пономарев.

"Мы обсуждали эту ситуацию, и они все говорили, что что-то происходит, но "нам не до этого". Тогда был большой международный скандал, связанный с делом "Pussy Riot"… и никто не занимался международными вещами, а мне было понятно, что это приведет к большому конфликту между Российской Федерацией и Европейским Союзом", – отметил он.

"В сентябре мои российские контакты начали говорить, что они начали получать какие-то указания из Кремля на то, чтобы участвовать в этом процессе. И в России у меня были разговоры с рядом сотрудников Администрации президента, сотрудниками правительства, которые тоже начали говорить, что пошел какой-то шум в органах власти – и надо что-то делать", – заявил он.

Пономарев также уточнил: "Больше всего интересовали не страны меньшего размера – типа Молдова или Армения, а именно Украина, как самая большая страна, участвующая в евроассоциации – ближайший сосед".

"Кроме всего, в российских органах власти с 2004 года, со времен оранжевой революции, сохранялось ощущение, что на Украине может что-то произойти, что потом отзовется в российских коридорах власти", – пояснил экс-депутат Госдумы РФ.

По его словам, контакты с Украиной поручили команде Владислава Суркова, его политтехнологи ездили Украину, а команде вице-премьера РФ Игоря Шувалова "было поручено найти экономический способ поддержать Януковича лично, его окружение – и тем самым склонить, чтобы евроассоциация не была подписана, и Украина оставалась в сфере российского влияния".

"К сентябрю была выработана нестандартная схема оказания финансовой помощи. До этого Россия с Украиной оперировала либо долговыми механизмами, выдавая кредиты, либо с помощью цены на газ. В данном случае была схема, связанная с государственными еврообгиацями, построенная на инсайдерской торговле акциями...", – сказал Пономарев.

В общей сложности объем финансирования должен был составить 15 миллиардов.

По словам Пономарева, "основным переговорщиком с украинской стороны был Александр Янукович – сын экс-президента страны, и ряд сотрудников Администрации президента также участвовали в этом процессе".

Он также отметил, что непосредственное указание по аннексии Крыма дал Владимир Путин на узком совещании с первыми лицами РФ в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года.

Пономарев также рассказал, что 22 февраля Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи – его вертолет совершил жесткую посадку, что было воспринято как покушение с участием иностранных спецслужб. В этот день бежал Янукович. Поэтому Путин считал, что вокруг заговор.

"И в ночь с 22 на 23 февраля было собрано узкое совещание – я разговаривал с одним из участников этого совещания, не могу называть фамилию человека, – где, кроме Путина, было 4 человека из высшего руководства РФ и где обсуждалось, что будем делать в связи с событиями в Украине", — рассказал Пономарев.

"Именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма", — добавил он.

Пономарев рассказал, что, по словам его собеседника, большинство на этом совещании были против прямой аннексии Крыма, говорили, что есть апробированный уже сценарий Южной Осетии.

"На этом совещании также звучало, что пряма аннексия будет неконституционным действием (согласно Конституции, РФ не имеет права принимать в свой состав части территорий других государств, а может только принимать независимые государства, если они сами этого хотят – ред.). Но Путин сказал, что эти вопросы требуется решить, и это ваша работа, каким образом решить. И настоял на решении о непосредственной аннексии полуострова", — рассказал экс-депутат Госдумы РФ.

По его словам, 23 февраля процедура по аннексии была запущена.

"И дальше уже в конце февраля, по-моему, 27 февраля появились первые вооруженные люди из армии РФ, помимо контингента Черноморского флота на территории Крыма", — добавил Пономарев.

Ранее экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил о том, что вторжением России в Украину непосредственно руководили министр обороны РФ Сергей Шойгу и российский президент Владимир Путин.