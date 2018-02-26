"Инфаркт или случайно выпьет кофе с полонием". Генерал спрогнозировал судьбу Плотницкого

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что экс-главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий может "плохо кончить".

Бывший лидер псевдореспублики много знает, рассказал эксперт "Обозревателю".

"С ним может произойти какой-то инфаркт или он случайно выпьет кофе с полонием (радиоактивный химический элемент — Ред.). Такая страна (Россия — Ред.), такие подходы", — отметил собеседник.

Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот.

Игорь Плотницкий сбежал в РФ, а новым главарем "республики" стал ее бывший "министр госбезопасности" Леонид Пасечник. Позже СМИ писали, что экс-лидер "ЛНР" задержан и находится в российском следственном изоляторе.