На пресс-конференции Порошенко объявит о создании новой партии - СМИ

Президент Петр Порошенко на пресс-конференции, которая пройдет в среду, 28 февраля, должен объявить о создании объединенной правящей партии, с которой он намерен идти на второй президентский срок.

Такую информацию в своем telegram-канале опубликовал журналист Александр Дубинский, уточнив, что в нее должны будут войти партия Виталия Кличко, "Народный фронт" и действующий премьер Владимир Гройсман.

"О чем будет говорить Порошенко и с чем связана такая срочность с пресс-конференцией? По моим данным, Петр Алексеевич торопиться объявить нам о создании объединенной правящей партии, с которой он пойдет на выборы, в надежде на второй срок. Партия эта будет называться или "Объединенная сила" или "Объединенная европейская сила" (европейская - это реверанс Петиному безвизу). И будет включать в себя БПП-Кличко, Народный фронт и Гройсмана", - говорится в сообщении.

По словам Дубинского, "распределение долей нового акционерного общества" выглядит следующим образом:

- 50% парии переходят по контроль Порошенко и Кличко;

- 30% отданы Яценюку и его "Народному фронту";

- 20% переходят к Гройсману, как откупные за его политические не-амбиции.

"Новосозданная структура выдвигает своим единым кандидатом в президенты Петра Порошенко и будет поддерживать его всеми имеющимися ресурсами. В том числе, финансовым ресурсом Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского. Такое объединение - вынужденная мера перед угрозой победы на президентских выборах Тимошенко и последующего раскулачивания "майдановских властей" в пользу "новоприбывших", - отметил журналист.

Как сообщалось ранее, пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко на тему "Вызовы — 2018" начнется в 15.00.

Напомним, последний раз Порошенкодавал большую пресс-конференцию 14 мая 2017 года. Встреча с журналистами была посвящена Дню Европы и предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом.