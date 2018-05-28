За продвижение Вакарчука в президенты ответственнен Джордж Сорос - The Washington Times

28 мая 2018, 15:53

Украинцам стоит бояться своих желаний - они могут осуществиться. 

Святослав Вакарчук.

Президенту Дональду Трампу, который обвинил глобалистов в том, что они потрясли американский средний класс, стоит обратить внимание на другие части мира, где так называемый "рецепт Сороса" здравствует и процветает.

Одним из проектов является певец Святослав Вакарчук, вокалист группы "Океан Эльзы", пишет американское издание The Washington Times, отмечая, что фонд венгерско-американского либерального миллиардера Джорджа Сороса "Возрождение" успешно действует в Украине.

"Развивающимся странам, жаждущим свободы, верховенства закона и преимуществ рыночной экономики, было бы неплохо учиться на опыте США, а не покупать бутылку змеиного масла у доктора Сороса", - пишет издание.

Сеть неправительственных организаций Сороса по-прежнему активно действуют в Восточной и Центральной Европе. Это "секрет Полишинеля", что Сорос глубоко вплетен в украинскую политику со времен революции Майдана 2014 года. Утекшие документы в 2015 году показали, что Сорос назначил себя "самозваным адвокатом новой Украины" и подробно описал запутанную причастность миллиардера к Государственному и Казначейскому Департаментам Обамы в стремлении получить оружие и миллиарды долларов в помощь правительству Порошенко.

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Несмотря на то, что украинцев сейчас волнует вопрос безвизового режима с ЕС, им на самом деле стоит остерегаться того, что написано между строками.

В конце концов, глобалисткое лечение пытается лишить страну ее природных ресурсов для передачи в использование международным корпоративным интересам и открыть границы миллионам нелегальных мигрантов, навсегда разрушив национальный суверенитет, культуру и безопасность страны. Мораль: бойтесь своих желаний. Просто спросите граждан Швеции, Италии, Германии или Франции о том, как они наслаждаются массовым ростом преступности и чудовищной головной болью, связанной с ассимиляцией многочисленного мусульманского населения.

Международный Фонд Сороса "Возрождение", который ежегодно вкладывает миллионы в Украину для финансирования повестки миллиардера, имеет своих протеже, внедренных во всех властных залах Киева. Энергетическая структура Сороса очень заинтересована в газотранспортной системе Украины, не говоря уже о сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении и IT-отраслях. С изобилием природных ресурсов и образованной рабочей силой, Украина является идеальным кандидатом для "колонизации", чтобы служить повестке дня глобалистов.

Судя по всему, первоначальный выбор соровцев, возглавивший Украину Петр Порошенко не смог или не захотел иметь дело с системной коррупцией, которая парализует государство. Он, вероятно, проиграет предстоящие президентские выборы, а волки начнут подступать. Давние соперники выстраиваются в очередь, чтобы составить Порошенко конкуренцию.

Партнер Сороса в Украине - это Виктор Пинчук, зять бывшего президента и давний друг четы Клинтонов и Фонда Клинтона. Существует информация, что у Сороса и Пинчука появился новый проект — продвижение популярного певца Святослава Вакарчука на пост президента Украины. Есть многочисленные фотосвидетельства дружеских встреч этой тройки в Давосе не так давно.

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Вакарчук занимает особое место в украинской культуре, так как его музыка и активизм были голосом народной боли и недовольства, вызванные неудачами правительства Порошенко и болезненным сепаратистским конфликтом, угасающим на востоке. После первоначального похода в политику, он ушел из парламента в 2008 году спустя год из-за коррупционности Рады.

Господин Вакарчук любит свою страну и, без сомнения, хочет действовать в ее интересах. Но с очень небольшим опытом в бизнесе или политике певцу будет нелегко противостоять машине Сороса, однажды установленной многочисленными приспешниками "Открытого общества".

Украинскому народу следует долго и упорно поразмыслить над тем, кого он желает видеть во главе государства. Послужной список Сороса - это не то, что любая амбициозная нация хотела бы испытать на себе.

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Украина Святослав Вакарчук The Washington Times иносми Джордж Сорос
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