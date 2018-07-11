"Нас превратили в нищих". Кива обвинил Порошенко в уничтожении украинцев

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что президент Петр Порошенко захватил территорию, которую не взял под контроль глава Российской Федерации Владимир Путин, и уничтожает украинцев.

Внутренний враг гораздо опаснее, чем внешний агрессор, рассказал политик в Киеве возле Кабинета министров на митинге в защиту химической промышленности, говорится на сайте СПУ.

"Сегодня промышленность практически уничтожена. Уничтожена угольная промышленность. Теперь уничтожают химическую. Людей оставляют без работы. Десятки, сотни тысяч людей! Они отнимают у нас все — настоящее, будущее. Отнимают жизнь. Нас превратили в нищих", — сказал он.

По словам Кивы, "враг на востоке остался, но сейчас еще более опасный враг — здесь, в Киеве". "Он отбирает у нас право на труд, право на жизнь. Если с Путиным все понятно — он захватил часть нашей территории, то Порошенко захватил остальную страну и уничтожает нас", — добавил лидер политсилы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на митинге под Кабмином неизвестные забросали участников акции протеста куриными яйцами, в частности, они задели Илью Киву. Узнать больше об инциденте можно здесь.