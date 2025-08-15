Важнейшее заседание перед саммитом на Аляске: о чем говорили на Ставке Зеленского

Украинские военные пытаются удержать позиции на Запорожском и Покровском направлениях.

https://glavred.info/politics/vazhneyshee-zasedanie-pered-sammitom-na-alyaske-o-chem-govorili-na-stavke-zelenskogo-10690067.html Ссылка скопирована

Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

О чем говорили на Ставке Зеленского:

Бойцы ВСУ пытаются удержать фронт на Покровском и Запорожском направлениях

Нужно развивать систему контрактов в Силах обороны

Зеленский ожидает доклад о намерениях россиян на переговорах на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки, на котором обсудили три ключевых вопроса. Об этом президент отметил на своем Telegram-канале.

Ситуация на фронте

Руководство обсудило ситуацию на фронте, в частности Покровское направление. Россияне пытаются закрепиться. Однако украинские военные делают все, чтобы помешать этому и увеличивают давление на оккупантов.

видео дня

"Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении российская армия несет значительные потери. Российское руководство требует обеспечить более выгодные политические позиции на переговорах на Аляске.

Контракты в Силах обороны

В 2025-2026 годах планируется развитие системы контрактов в Силах обороны. Также на заседании обсудили финансирование Сил обороны и безопасности Украины.

"При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. Приоритет - развитие именно контрактной армии", - сказал Зеленский.

Встреча на Аляске

Зеленский ожидает доклады об актуальных намерениях россиян и их подготовку к встрече на Аляске. Президент желает, чтобы встреча открыла возможность реального пути к честному миру.

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно", - добавил президент.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Ранее стало известно о том, что сказал Трамп европейским лидерам перед встречей с Путиным. Глава Белого дома назвал свой главный приоритет на переговорах с хозяином Кремля.

Напомним, ранее в США узнали главную цель Путина на саммит с Трампом. Кремль пытается сместить внимание с войны в Украине на другие вопросы.

Что известно об Аляске / Инфографика: Главред

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред