Важнейшее заседание перед саммитом на Аляске: о чем говорили на Ставке Зеленского

О чем говорили на Ставке Зеленского:
- Бойцы ВСУ пытаются удержать фронт на Покровском и Запорожском направлениях
- Нужно развивать систему контрактов в Силах обороны
- Зеленский ожидает доклад о намерениях россиян на переговорах на Аляске
Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки, на котором обсудили три ключевых вопроса. Об этом президент отметил на своем Telegram-канале.
Ситуация на фронте
Руководство обсудило ситуацию на фронте, в частности Покровское направление. Россияне пытаются закрепиться. Однако украинские военные делают все, чтобы помешать этому и увеличивают давление на оккупантов.
"Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области", - говорится в сообщении.
На Запорожском направлении российская армия несет значительные потери. Российское руководство требует обеспечить более выгодные политические позиции на переговорах на Аляске.
Контракты в Силах обороны
В 2025-2026 годах планируется развитие системы контрактов в Силах обороны. Также на заседании обсудили финансирование Сил обороны и безопасности Украины.
"При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. Приоритет - развитие именно контрактной армии", - сказал Зеленский.
Встреча на Аляске
Зеленский ожидает доклады об актуальных намерениях россиян и их подготовку к встрече на Аляске. Президент желает, чтобы встреча открыла возможность реального пути к честному миру.
"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно", - добавил президент.
Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости
Ранее стало известно о том, что сказал Трамп европейским лидерам перед встречей с Путиным. Глава Белого дома назвал свой главный приоритет на переговорах с хозяином Кремля.
Напомним, ранее в США узнали главную цель Путина на саммит с Трампом. Кремль пытается сместить внимание с войны в Украине на другие вопросы.
Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
Другие новости:
- США ослабили санкции против РФ: что разрешили России
- Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой
- Вопрос критический: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред