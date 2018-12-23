Меню на Новый год-2019: "суперские" закуски на праздник

23 декабря 2018, 06:58

Названы лучшие блюда, которые можно включить в новогоднее меню.

Названы
Собраны "суперские" закуски на Новый год / Скриншот видео с youtube.com

Немного больше недели осталось до Нового года-2019 — по восточному календарю символ следующего года — Желтая Земляная Свинья (Кабан).

Пора задуматься, что должно быть на столе в год Свиньи и что готовить на Новый год в год Свиньи.

Чтобы решить, что включить в новогоднее меню необходимо знать главные правила новогоднего стола-2019 — отсутствие свинины, полуфабрикатов и покупных блюд; много зелени, овощей, фруктов, выпечки и блюда, в которых есть желтые ингредиенты или ингредиенты желтого оттенка.

В новогоднее меню традиционно входят закуски на праздник (холодные и горячие закуски), горячие блюда (обычно подается одно основное блюдо) и десерт.

Сначала на стол подают рыбные закуски, потом — новогодние салаты (в первую очередь подаются рыбные, потом — мясные и только после них — овощные).

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовПосле салатовпринято подавать мясные холодные закуски, а потом подаются горячие закуски на праздник. После закусок традиционно на праздничный стол подают первые блюда (бульоны супы), но на Новый год обычно после закусок на праздник выносят горячее блюдо.

Примечательно, что 28 ноября у православных начался один из главных постов в церковном календаре — Рождественский пост, который заканчивается 6 января 2019-го накануне Рождества Христова (отмечается 7 января).

В Рождественский пост нельзя принимать в пищу продукты животного происхождения: мясо, молоко и молочные продукты, яйца, а рыбуможно есть не каждый день. 

Главред решил посоветовать, что приготовить на год Свиньи и привел пример блюд (в частности, салаты на Новый год-2019, закуски на праздник), которые можно включить в новогоднее меню.

Новогоднее меню

"Суперские" закуски на Новый год

Рыбные закуски на праздник:

Бутерброды с красной икрой;

Салаты на праздник: салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат с кальмарами;

Сельдь по-домашнему.

Мясные новогодние закуски:

Мясное ассорти;

Салаты на Новый год-2019: салат оливье, салат гнездо глухаря, салат грибная поляна (салат лесная поляна), салат с языком, салат с ананасами, салат цезарь;

Торт печеночный.

Овощные закуски на праздник:

Овощное ассорти, консервированные оливки/маслины;

Греческий салат;

Жареные грибы в сметане.

Горячие блюда (вторые блюда) на Новый год

Рыбные горячие блюда, которые можно включить в новогоднее меню:

Запеченный стейк красной рыбы;

Рыба (хек, мерлуза), тушеная в сметане с грибами;

Запеченная скумбрия/карп, запеченный в сметане.

Мясные горячие блюда для новогоднего стола-2019:

Мясо по-французски/телятина по-орловски;

Запеченная курица/утка с яблоками и сухофруктами;

Кролик, запеченный в сметане.

Овощные (постные) основные блюда на праздник:

Капуста, тушенная с черносливом;

Запеченные шампиньоны;

Картофель, тушенный с грибами/картофельное пюре.

Десерты на Новый год

Торт/пирожные/пирог/кекс;

Желе/мус;

Салат из фруктов (можно добавить сухофрукты).

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