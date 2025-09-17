Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

О чем говорится в материале:
- Что делать с осенними листьями
- Что можно делать с опавшими листьями
- Куда выбрасывать листья
С приходом осени многие владельцы домов традиционно хватаются за грабли, чтобы очистить газон от опавших листьев. Но эксперты советуют отказаться от этой привычки и объясняют, что листья могут стать естественным удобрением, мульчей и защитой для почвы. Об этом говорится в материале издания Martha Stewart.
Главред выяснил, как утилизировать опавшие листья.
Что делают с опавшими листьями осенью
Специалисты отмечают, что опавшие листья следует воспринимать не как мусор, а как пользу для сада.
"Разлагаясь, они возвращают в почву жизненно необходимые питательные вещества и органические вещества, укрепляя ваш газон и способствуя здоровой биологии почвы", - объясняет Джон Д. Фаербер, директор по садоводству в The Lake House on Canandaigua.
Кроме этого, листья помогают удерживать влагу, регулируют температуру почвы, создают естественную изоляцию и даже способствуют развитию полезных насекомых.
Почему лучше косить, а не сгребать опавшие листья
Самый эффективный способ работы с листьями - их измельчение. Для этого подойдет мульчирующая косилка, а при ее отсутствии - обычная газонокосилка.
"Листья должны быть сухими и равномерно разбросанными по газону. Не устанавливайте высоту косилки слишком низкой - помните, что под листьями есть трава. Размер частиц листьев должен быть не больше десятицентовой монеты, чтобы они могли провалиться между травой", - советует Ребекка МакМакин, ведущий садовник Американского садоводческого общества.
Измельченные листья быстро разлагаются, питают газон и могут использоваться как мульча для грядок или клумб.
Как сделать компост из листьев
"Мульчированные листья также можно разбрасывать по грядкам и огородам, где они помогают подавлять сорняки и постепенно обогащать почву органическими веществами", - отмечает Фаербер.
По его словам, если разбрасывать листья осенью, то к весне они превратятся в естественный компост благодаря деятельности насекомых и микроорганизмов.
Кроме того, листья - отличная "коричневая" составляющая для домашнего компоста.
"Эти коричневые материалы можно затем сочетать с зелеными компостными материалами, такими как сырые фруктовые и овощные отходы, которые содержат много азота и влаги", - объясняет Брюс Кейкбред, виноградарь и садовод.
Оптимальное соотношение - 15-20 частей сухих листьев на одну часть "зеленых" отходов.
Чем полезны опавшие листья
Листья также имеют большое значение для природы.
"Сотни видов бабочек и моли используют листья деревьев в качестве гусениц, а затем опускаются в слой листьев, чтобы перезимовать или завершить следующую фазу своего жизненного цикла. Когда мы сгребаем эти листья, мы буквально сгребаем бабочек", - отмечает МакМакин.
Также ранее Главред сообщал о том, что нужно осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий. Осень считается лучшим периодом для подготовки почвы к следующему урожаю. Опытная огородница из Одессы в своем YouTube-канале "Огородница из Одессы" советует вносить костную муку именно осенью - в октябре или ноябре, ведь она значительно повышает плодородие земли.
Также был назван хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весны. Осень является оптимальной для высадки деревьев. Благодаря умеренным температурам, достаточному количеству осадков и теплой почве создаются идеальные условия для развития корневой системы. Молодые растения легче адаптируются, меньше страдают от жары и вредителей и входят в следующий сезон более окрепшими.
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
