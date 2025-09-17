Укр
Читать на украинском
  Сад и огород

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

Юрий Берендий
17 сентября 2025, 20:15
Эксперты советуют отказаться от сгребания опавших листьев осенью и объясняют, почему кошение является лучшим и более полезным методом для газона и сада.
Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод
Что делать с осенними листьями - как сделать компост из опавших листьев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Что делать с осенними листьями
  • Что можно делать с опавшими листьями
  • Куда выбрасывать листья

С приходом осени многие владельцы домов традиционно хватаются за грабли, чтобы очистить газон от опавших листьев. Но эксперты советуют отказаться от этой привычки и объясняют, что листья могут стать естественным удобрением, мульчей и защитой для почвы. Об этом говорится в материале издания Martha Stewart.

Главред выяснил, как утилизировать опавшие листья.

Что делают с опавшими листьями осенью

Специалисты отмечают, что опавшие листья следует воспринимать не как мусор, а как пользу для сада.

"Разлагаясь, они возвращают в почву жизненно необходимые питательные вещества и органические вещества, укрепляя ваш газон и способствуя здоровой биологии почвы", - объясняет Джон Д. Фаербер, директор по садоводству в The Lake House on Canandaigua.

Кроме этого, листья помогают удерживать влагу, регулируют температуру почвы, создают естественную изоляцию и даже способствуют развитию полезных насекомых.

Почему лучше косить, а не сгребать опавшие листья

Самый эффективный способ работы с листьями - их измельчение. Для этого подойдет мульчирующая косилка, а при ее отсутствии - обычная газонокосилка.

"Листья должны быть сухими и равномерно разбросанными по газону. Не устанавливайте высоту косилки слишком низкой - помните, что под листьями есть трава. Размер частиц листьев должен быть не больше десятицентовой монеты, чтобы они могли провалиться между травой", - советует Ребекка МакМакин, ведущий садовник Американского садоводческого общества.

Измельченные листья быстро разлагаются, питают газон и могут использоваться как мульча для грядок или клумб.

Как сделать компост из листьев

"Мульчированные листья также можно разбрасывать по грядкам и огородам, где они помогают подавлять сорняки и постепенно обогащать почву органическими веществами", - отмечает Фаербер.

По его словам, если разбрасывать листья осенью, то к весне они превратятся в естественный компост благодаря деятельности насекомых и микроорганизмов.

Кроме того, листья - отличная "коричневая" составляющая для домашнего компоста.

"Эти коричневые материалы можно затем сочетать с зелеными компостными материалами, такими как сырые фруктовые и овощные отходы, которые содержат много азота и влаги", - объясняет Брюс Кейкбред, виноградарь и садовод.

Оптимальное соотношение - 15-20 частей сухих листьев на одну часть "зеленых" отходов.

Чем полезны опавшие листья

Листья также имеют большое значение для природы.

"Сотни видов бабочек и моли используют листья деревьев в качестве гусениц, а затем опускаются в слой листьев, чтобы перезимовать или завершить следующую фазу своего жизненного цикла. Когда мы сгребаем эти листья, мы буквально сгребаем бабочек", - отмечает МакМакин.

Также ранее Главред сообщал о том, что нужно осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий. Осень считается лучшим периодом для подготовки почвы к следующему урожаю. Опытная огородница из Одессы в своем YouTube-канале "Огородница из Одессы" советует вносить костную муку именно осенью - в октябре или ноябре, ведь она значительно повышает плодородие земли.

Также был назван хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весны. Осень является оптимальной для высадки деревьев. Благодаря умеренным температурам, достаточному количеству осадков и теплой почве создаются идеальные условия для развития корневой системы. Молодые растения легче адаптируются, меньше страдают от жары и вредителей и входят в следующий сезон более окрепшими.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

