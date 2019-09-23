Конец света в последний день сентября: Марс и Сатурн взорвут Землю - ученые

Конец света на Земле наступит 30 сентября / vladtime.ru

Через семь дней, в последний день сентября, на земле наступит конец света. И виной тому Марс и Сатурн.

Дело в том, что в последнее время специальное оборудование на Земле, которое следит за космосом, фиксирует непонятные, но быстро учащающиеся сигналы.

По словам астрономов, эти сигналы "летят" из всего космоса. При этом самые мощные магнитные импульсы зафиксированы на Марсе и со стороны центра нашей галактики.

Ученые говорят, что эти сигналы – результат "жизнедеятельности" космической материи. По крайней мере, так считалось изначально.

Но не так давно за планетой Сатурн образовалась аномалия, которая начала испускать подобные импульсы.

И тут эксперты запаниковали и стали следить за Сатурном тщательнее.

"Сигналы практически одинаковые. Более того, исследования позволили сказать, что они узко направлены непосредственно на Землю. Как минимум три абсолютно разных источника посылают на нашу планету учащающиеся импульсы: вывод один – это таймер. Скорее всего таймер смерти. Земля взорвется. Конец света близок", - высказался академик ДАУ.

Эксперты пришли к такому неутешительному выводу потому, что любой взрывной механизм с таймером срабатывает именно по такому принципу, при этом чем ближе к взрыву – тем укачаются звуки на таймере.

Читайте такжеСтрашная грамота с Нибиру: посланник смерти предрек войну с пришельцами и конец света - уфологиТак вот, ученые провели тщательные подсчеты, и узнали, что сигнал "закончится" через неделю. Таким образом в последний день сентября Земли не станет – наступит конец света, убеждены эксперты, передает vladtime.ru.

Напомним, ранее сообщалось, день осеннего равноденствия 23 сентября 2019 подготовил "ужасный подарок" для жителей Земли и вполне может стать началом конца света.

По информации геофизиков, 23 сентября должен начаться Армагеддон. Ученые пришли к такому выводу, ибо скорость вращения Земли катастрофически упала и продолжает уменьшаться.

"Это приводит к следующим последствия – день удлиняется. Если не вдаваться в подробности, то в северном полушарии светлая часть дня становится несколько длиннее, чем в зимний период. Но это толкование подходит только для непосвященных. Геофизики приходят к более глубинным выводам – дни увеличивают свои временные рамки не только в весенний период. Причина удлинения дня лежит, прежде всего, в воздействии Луны", - высказался эксперт.