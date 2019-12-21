Маг объяснил, как правильно загадывать желания в самую длинную ночь

В самую длинную ночь можно загадать до 300 желаний, поделился маг / Reuters

В воскресенье, 22 декабря (отмечается зимнее солнцестояние 2019), будет самая длинная ночь, и в эту ночь можно загадать до 300 желаний.

Желания нужно загадывать правильно, маг Игорь Мехеда написал в блоге на Обозревателе.

По словам собеседник, сначала нужно четко представить себе то, чего вы желаете, почувствовать сильное желание получить это.

Маг добавил, что потом нужно отпустить желание во Вселенную на воплощение и забыть о желаемом.

Также Мехеда сказал, что нужно сделать, чтобы обеспечить себе благополучие в 2020 году. Собеседник поделился, что ночью можно выйти на улицу и в качестве символа посева нового в своей жизни бросить на землю горсть зерна.

Ранее Игорь Мехеда говорил, что в самую длинную ночь умирает все отжившее, в частности, старые "мы" и старые проекты и неудачи. Эксперт добавил, что умирает все, что символизирует старое Солнце, но рождается новое "я".