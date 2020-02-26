Астрономы обнаружили у планеты Земля второй спутник

Планета Земля обхавелась вторым спутником / Фото: Depositphotos

Малый астероид 2020 CD3 астрономы назвали вторым естественным спутником Земли.

Как сказано в циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории, объект привязан к Земле временно.

Уточняется, что о не постоянном характере спутника свидетельствует интеграция орбит небесных тел.

По словам астрономов, спутник представляет из себя объект, относящийся к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

"Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту", — рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Ученые констатировал, что подобные спутники, как правило, находятся на орбите недолго. В частности, сейчас существует прогноз, согласно которому 2020 CD3 может делать это в течение пары лет или десятилетий.

Как ранее сообщалось, британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету, расположенную так близко к своей звезде, что она совершает один оборот вокруг светила всего за 18 часов.

Напомним, ученые NASA высчитали, когда Солнце превратится в черную дыру, положив начало апокалипсису на Земле.