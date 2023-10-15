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Голос країни-13 - 7 выпуск: итоги полуфинала в формате кросс-баттлов

Анна Подгорная
15 октября 2023, 21:32 обновлено 15 октября, 21:59
Вокальные дуэли по обновленным правилам принимают совершенно новый оборот - кому же достанется место в суперфинале?
Голос країни-13 - как прошла первая часть кросс-баттлов
Голос країни-13 - как прошел полуфинал в формате кросс-баттлов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/goloskrainy_official

Сегодня открылся третий этап 13 сезона вокального шоу Голос країни - полуфинал в новом формате кросс-баттлов. Правила предполагают вокальные дуэли между командами.

Звездные тренеры, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA, вызывают друг друга на вокальный поединок: наставник выбирает своего подопечного, который выйдет с заранее заготовленной песней против вокалиста из другой команды. Победителя вокальной схватки определяют зрители в зале путем голосования.

Первой начала кросс-баттлы Надя Дорофеева - она вызвала на поединок Ивана Клименко. Так на сцену она выпустила Романа Панченко с песней Stromae - Formidable против Елизаветы Шафорост из команды Клименко. Она исполнила собственную версию "The kill" группы Thirty Seconds to Mars. По решению зрителей на проекте остается Роман.

Далее Иван Клименко пригласил на сцену дуэт, Александру Ройко и Ольгу Щербак (Hillsong United - Oceans), и бросил вызов Юлии Саниной. На дуэль тренеров-дебютантов лидер The Hardkiss выпустила Владислава Пелыха (Ochman - River). Перед зрителями встал нелегкий выбор, но они все же определили, что в финал пройдет Владислав.

Новость дополняется.

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