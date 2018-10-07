"Эта ирландская су*а меня ударила": брат Нурмагомедова рассказал о драке с Макгрегором в Лас-Вегасе

Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова / Reuters

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар рассказал о массовой драке, которая завязалась после боя за звание чемпиона UFC в Лас-Вегасе.

"Короче, залез я на сетку. Эта ирландская су*а меня ударила. Но я тоже в долгу не остался - бам, бум! - "двоечку" дал. Папаха помешала, в левой руке папаха была", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram @conor_vs_khabib.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции. Позже Нурмагомедов принес извинения за драку.

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.