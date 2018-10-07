Полузащитник Шахтера выбыл на длительный срок из-за травмы

Тайсон получил сложную травму / Фото: ФК Шахтер

В матче Шахтер - Заря чемпионата Украины полузащитник луганчан Игорь Харатин нанес травму капитану "горняков" Тайсону.

Игрок луганской команды сыграл грубо, в результате чего нанес удар ногой игроку команды-соперника. Видео опубликовано в YouTube.

Инцидент произошел на 74 минуте встречи. После травмы Тайсон был вынужден удалиться с поля.

Позже стало известно, что полузащитник Шахтера травмировал крестообразные связки и выбыл, как минимум, на месяц. Таким образом, он точно не сыграет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Напомним, в Харькове Шахтер принимал Зарю, матч закончился вничью 1:1.