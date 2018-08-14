"Рома" сделала предложение "Шахтеру" по Тайсону: названа стоимость трансфера

Тайсон / Официальный сайт ФК "Шахтер"

Руководство "Ромы" предложило донецкому "Шахтеру" 15 млн евро за 30-летнего бразильского полузащитника Тайсона.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на SportMediaset, 4 процента от этой суммы полагаются "Интернасьоналю", из которого в 2010 Тайсон перешел в "Металлист".

Интерес к капитану "Шахтера" со стороны итальянских клубов подтвердил агент Тайсона Диего Дорнелль.

"Итальянский менеджер узнавал у нас насчет Тайсона. Есть вероятность, что переговоры будут продвигаться", - сказал Дорнелль.

Портал также обратил внимание, что Тайсон "намекнул" на свой трансфер в "Рому". Так, под одним из постов Тайсона в Instagram защитник "Ромы" Жуан Жезус написал "Приходи", на что полузащитник "Шахтера" ответил: "Иду".

скриншот: Tribuna.com

Кроме того, Тайсон лайкнул несколько фото в официальном Instagram "Ромы".

Тайсон перебрался в "Шахтер" из харьковского "Металлиста" зимой 2013-го тоже за 15 млн.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" заинтересовалось нападающим французского "Нанта" из Аргентины - Эмилиано Салой.