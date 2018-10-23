Шахтер - Манчестер Сити: анонс матча Лиги Чемпионов, где смотреть, прогнозы букмекеров

23 октября 2018, 14:09

Главный арбитр Карлос дель Серро даст стартовый свисток на стадионе "Металлист" в Харькове во вторник, 22 октября, в 22.00.

"Шахтер" - "Манчестер Сити" / Football.ua

Прогноз на матч.

Ничьи в первых двух турах Лиги Чемпионов сезона 2018/2019 против немецкого "Хоффенхайма" и французского "Лиона" (с одинаковым счетом − 2:2) в достаточной степени запутали турнирную ситуацию для "Шахтера". Им нужно всенепременно побеждать в ближайших матчах, чтобы рассчитывать на выход в весенний плей-офф. Однако дончанам в "спаренных" турах будет противостоять настоящий гранд европейского футбола − "Манчестер Сити". Бездонные карманы арабских владельцев клуба, умноженные на опыт главного тренера Хосепа Гвардьолы, пока не привели к желанному результату – победе в Лиге Чемпионов. Соответственно, "Манчестер Сити" будет очень мотивировать обыграть "Шахтер", особенно после досадного поражения в первом туре от "Лиона". В последнем на сегодняшний день в матче Английской Премьер-лиги подопечные Гвардиолы вовсе не заметили "Бернли", накидав пять безответных мячей.

"Шахтер" же, напротив, в домашнем матче с "Десной" изрядно помучился. Подопечные Паулу Фонсеки, что называется, вымучили победу благодаря голу Майкона под самый занавес поединка со штрафного. Кроме того, в составе дончан против англичан не смогут сыграть лидеры команды – бразильские легионеры Тайсон и Марлос. Под вопросом участия и защитника-латераля Исмаили.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Майкон — Нем, Алан Патрик, Фернандо — Мораес

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Компани, Зинченко – Гюндоган, Фернандиньо, Д. Силва – Стерлинг, Агуэро, Сане

Судейские назначения.

В УЕФА назначили работать на матч бригаду испанскую арбитров во главе с Карлосом дель Сорро. Лайнсмены − Хуан Юсте, Роберто дель Паломар, арбитры за воротами − Хуан Мартинес и Сантьяго Хайме.

Прогнозы букмекеров. Букмекеры однозначно считают фаворитом матча "Манчестер Сити". В конторе "Фаворит-Спорт" на победу англичан дают коэффициент 1.35, на ничью − 5.75, на победу гостей − 7.75. В конторе "Пари-матч" на победу гостей дают 8.10, на ничью − 5.60, на победу хозяев − 1.36.

В конторе bet365 на победу "Манчестер Сити" дают коэффициент 1.36, на ничью −6.00, на победу "Шахтера" – 8.00

Прямая телетрансляция матча - телеканал "Футбол 1".

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