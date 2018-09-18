Лига чемпионов: Фонсека рассказал об особенности соперника "Шахтера"

"Горняки" изучили сильные и слабые стороны немецкого клуба, отметил тренер.
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что соперник его команды в матче Лиги чемпионов — немецкий "Хоффенхайм" — играет по особенной тактической схеме.
"Горняки" изучили сильные и слабые стороны противника, приводит словам специалиста Football.ua.
"Мы максимально изучили Хоффенхайм. Знаем, что они великолепно провели прошлый сезон. Они играют по особенной тактической схеме. Это сильно привлекло наше внимание...", — отметил наставник.
Напомним, "Шахтер" и "Хоффенхайм" сыграют в Харькове на стадионе "Металлист", начало игры запланировано в 19:55. Букмекеры считают фаворитом донецкую команду.