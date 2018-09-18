Лига чемпионов: Фонсека рассказал об особенности соперника "Шахтера"

"Хоффенхайм" играет по особенной тактической схеме, сообщил Паулу Фонсека / footballua.tv

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что соперник его команды в матче Лиги чемпионов — немецкий "Хоффенхайм" — играет по особенной тактической схеме.

"Горняки" изучили сильные и слабые стороны противника, приводит словам специалиста Football.ua.

"Мы максимально изучили Хоффенхайм. Знаем, что они великолепно провели прошлый сезон. Они играют по особенной тактической схеме. Это сильно привлекло наше внимание...", — отметил наставник.

Напомним, "Шахтер" и "Хоффенхайм" сыграют в Харькове на стадионе "Металлист", начало игры запланировано в 19:55. Букмекеры считают фаворитом донецкую команду.