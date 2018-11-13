Ирландские футболисты жестоко избили главного арбитра матча

В клубе отказались от комментариев. Полиция расследует инцидент.
Главного арбитра матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии между "Маллингар Таун" и "Хорлипом" (3:1) Дэниэла Суини после встречи избили футболисты.
Как сообщает "Би-би-си", трое футболистов "Маллингара" подкараулили судью после матча.
У Суини диагностированы переломы челюсти, кости под глазом, повреждение носа и другие травмы.
В клубе отказались от комментариев. Полиция расследует инцидент.
Ранее сообщалось ,что защитник хоккейного клуба "Кременчуг" Всеволод Толстушко и форвард "Донбасса" Виталий Кирющенков получили дисквалификацию на один матч за драку в матче своих команд (3:1)