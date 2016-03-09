1/8 Лиги чемпионов: триумф ПСЖ и вылет "Зенита"

В среду, 9 марта, в рамках 1/8 Лиги чемпионов состоялись два ответных матча.

В Лондоне "Челси" принимал французский ПСЖ и потерпел поражение со счетом 1:2. Таким образом, далее в турнире прошли подопечные Лорана Блана.

А в Санкт-Петербурге местный "Зенит" также со счетом 1:2 уступил португальской "Бенфике" и вылетел из дальнейшей борьбы.

"Челси" — ПСЖ 1:2

Голы: Коста, 27 — Рабио, 16, Ибрахимович, 67

"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Иванович, Кэхилл, Кенеди — Микель, Фабрегас — Педро, Виллиан, Азар (Оскар, 77) – Коста (Траоре, 60)

ПСЖ: Трапп — Маркиньос, Силва, Луис, Максвелл — Рабио, Мотта, Матуиди (Ван дер Виль, 87) — Ди Мария (Кавани, 82), Ибрахимович, Лукас Моура (Пасторе, 77)

Предупреждения: Фабрегас, Микель, Иванович – Рабио, Мотта, Матуиди

"Зенит" — "Бенфика" 1:2 (первый матч 0:1)

Голы: Халк, 69 – Гайтан, 85, Талиска, 90+6

"Зенит": Лодыгин — Жирков, Ломбертс, Нету, Анюков (Смольников, 59) — Витсель, Данни, Маурисио (Юсупов, 82) – Кокорин (Шатов, 59), Дзюба, Халк

"Бенфика": Мораес — Фейса, Нильссон-Линделоф, Элизеу, Семедо — Самарис, Гайтан, Пицци (Сальвио, 73), Санчес – Митроглу (Хименес, 67), Жонас (Талиска, 90+2)

Предупреждения: Халк — Митроглу, Пицци

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" и "Вольфсбург" пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов.