Чемпионат Европы по борьбе: украинцы завоевала две медали в греко-римском стиле

В субботу, 12 марта, на территории Риги (столица Латвии) в ходе чемпионата Европы по борьбе спортсмены сборной Украины завоевали две медали в греко-римском стиле.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что нашим соотечественникам Александру Чернецкому и Дмитрию Цымбалюку удалось выиграть "серебро" и "бронзу" соответственно.

"В супертяжелой весовой категории — до 130 кг — первый дошел до финала, сошелся в схватке с Рызой Каяалпом из Турции, турецкий борец досрочно выиграл схватку болевым приемом", — отметили журналисты.

Между тем в весовой категории до 59 кг второй украинец дошел до полуфинала, где уступил представителю Армении Роману Амояну со счетом 0:4. "В решающем поединке за бронзу он оказался сильнее Ивана Лизатовича из Хорватии — 9:0", — добавило агентство.

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Мингиян Семенов из России. "За день до окончания чемпионата Европы на счету сборной Украины во всех стилях борьбы — женской, вольной и греко-римской — 13 наград", — подчеркнули журналисты.

Напомним, ранее в городе Дюссельдорф завершился немецкий этап Гран-при по дзюдо, его победителем стал украинец Яков Хаммо. Узнать больше о достижении нашего соотечественника можно здесь.

Фото: facebook.com/olympicua