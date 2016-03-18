Луческу о победе над "Андерлехтом": "Шахтер" дождался шанса и забил

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" его подопечные дождались своего шанса и забили.

Об этом пишет football.ua.

В то же время наставник "горняков" подчеркнул, что игра была очень сложная.

"За первый тайм они ничего не создали, мы очень хорошо перекрыли им зоны. У бельгийцев не получались позиционные атаки", — отметил Луческу.

По его словам, игроки "Шахтера" знали, что соперники не будут бежать в атаку сразу. "…потому что любой гол, который мы бы забили, вывел бы их из игры. На второй тайм они вышли очень агрессивными, много фолили и доставили нам неприятности", — добавил тренер.

"Мы играли с большим вниманием, не хотели ни в коем случае рисковать, дождались своего шанса в конце и забили. Счет соответствует тому, что происходило на футбольном поле. Я очень доволен своими ребятами, доволен победой...", — подчеркнул он.

Напомним, ответный матч между "Андерлехтом" и "Шахтером" состоялся 17 марта в Бельгии, он завершился со счетом 0:1. По сумме двух игр "горняки" вышли в 1/4 финала Лиги Европы.