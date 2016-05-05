Полуфинал Лиги Европы: после первого тайма "Севилья" и "Шахтер" играют вничью

В четверг, 5 мая, в Испании проходит ответный матч полуфинала Лиги Европы между "Севильей" и донецким "Шахтером". После первого тайма счет 1:1.

Испанцы открыли счет уже на 9-й минуте. Гости ошиблись при обработке мяча на своей половине поля, что привело к голевой атаке "Севильи". Гамейро убежал один на один по месту правого форварда и уверенно отправил мяч в дальний угол ворот, сообщает Football.ua.

На 44-й минуте гостям удалось сравнять счет. Марлос приблизился к чужой штрафной по центру, после чего передачей низом у чужой штрафной вывел один на один Эдуардо, а тот уверенным ударом отправил мяч в угол ворот.

Накануне поединка команды назвали стартовые составы:

"Севилья": Сория, Тремулинас, Карричо, Рами, Марьяно, Крыховяк, Нзонзи, Витоло, Банега, Коке, Гамейро.

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Эдуардо.

Напомним, первый матч матч 1/2 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Севильей" состоялся во Львове. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.