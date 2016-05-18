В третий раз подряд. "Севилья" выиграла у англичан и стала триумфатором Лиги Европы, видео голов

В среду, 18 мая, в швейцарском Базеле завершился финальный матч Лиги Европы розыгрыша 2015/2016 гг. Испанская "Севилья" выиграла у английского "Ливерпуля" со счетом 3:1.

Англичане открыли счет на 35-й минуте. Дани Старридж получил мяч на линии штрафной от Коутиньо, после чего просто великолепно пробил точно в дальний угол ворот Сории. Вратарь прыгал, но дотянуться не смог, отмечает Football.ua.

Испанцы отыгрались во втором тайме. На 46-й минуте здорово правым краем вошел в штрафную "Ливерпуля" мимо защитников Мариано, после чего прострелил мимо кипера на Кевина Гамейро - француз без труда переправил мяч в ворота мерсисайдцев.

На 64-й минуте "Севилья" вышла вперед. После передачи от Витоло прямо с линии штрафной стреляет в угол Хорхе Андухар Коке и счет становится 2:1 в пользу испанцев.

А на 70-й минуте "Севилья" установила окончательный счет в матче. Снова мяч в чужой штрафной получает Коке, после чего под небольшим углом переправляет круглого в ворота Миньоле. Были споры об офсайде, но мяч попал к игроку "Севильи" от мерсисайдского игрока.

"Ливерпуль" — "Севилья" 1:3

Голы: Старридж, 35 – Гамейро, 46, Коке, 64, 70

"Ливерпуль": Миньоле — Морено, Туре (Бентеке, 82), Ловрен, Клайн — Джан, Милнер — Коутиньо, Фирмино (Ориги, 69), Лаллана (Аллен, 73) — Старридж

"Севилья": Сория — Эскудеро, Каррису, Рами (Колодзейчак, 78), Мариано — Нзонзи, Крыховяк — Витоло, Банега (Кристофоро, 90+3), Коке – Гамейро (Иборра, 89)

Предупреждения: Ловрен, Ориги, Клайн – Витоло, Банега, Рами, Мариано.

Отметим, что "Севилья" в третий раз подряд становится победителем Лиги Европы.

Видео: FootGoalHD.