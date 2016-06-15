СМИ рассказали, как изменится формат Евро-2016, если Россию выгонят с чемпионата

Если условная дисквалификация сборной России из Евро-2016 за превратится в безусловную — это приведет к изменению формата чемпионата Европы, а из группы B при любых результатах выйдут только две первые команды.

Об этом со ссылкой на британские СМИ сообщает "Террикон".

УЕФА очень серьезно относиться к идее отстранения российской сборной, если во Франции продолжатся беспорядки с участием российских фанатов, как это было на трибунах "Велодрома" после матча против Англии.

Согласно регламенту турнира, если участник дисквалифицируется, то его результаты и набранные с ним очки для других команд аннулируются. Это напрямую влияет на новый формат с 24 командами, когда в 1/8 финала выходят по две первые команды каждой из шести групп плюс четыре третьи команды с лучшими показателями.

Возможное удаление России поставит Англию, Уэльс и Словакию в более тяжелую ситуацию, так как из этой группы уже не выйдет команда в следующий раунд по правилу лучшей третьей.

Напомним, болельщики сборной России устроили несколько массовых драк, в которых пострадали десятки людей, а один избитый скончался.