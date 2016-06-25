Евро-2016: сборная Польши вырывает победу у швейцарцев в серии пенальти и выходит в четвертьфинал

В субботу, 25 июня, на Евро-2016 был сыгран матч 1/8 финала между сборными Швейцарии и Польши.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, поэтому команды были вынуждены провести серию пенальти. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу поляков.

Швейцария — Польша 1:1 (по пен. 4:5)

Голы: Шакири, 82 – Блащиковски, 39

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес – Берами (Фернандес, 77), Джака — Шакири, Дземаили (Эмболо, 59), Мехмеди (Дердийок, 70) — Сеферович

Польша: Фабиански — Пищек, Глик, Паздан, Енджейчик — Блащиковски, Крыховяк, Мачински (Йодловец, 101), Гросицки (Пешко, 104) — Милик, Левандовски

Предупреждения: Шер, Джуру – Енджейчик, Паздан

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Ирландии вырвала победу у итальянцев, бельгийцы победили сборную Швеции.