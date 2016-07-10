Битва на Евро-2016: за титул короля Европы сразятся сборные Португалии и Франции

Сегодня, в воскресенье, 10 июля, в финале Евро-2016 на "Стад де Франс" во Франции за титул короля Европы поборются сборные Португалии и Франции.

Очевидным фаворитом дуэли выступает Франция, сообщает Футбол 24.

Команда Дешама победила в пяти матчах этого турнира, лишь однажды сыграв вничью. У французов – сбалансированный, мощный состав и по именам, и по факту игры. Особенно выделяется без 5 минут лучший бомбардир Евро-2016 Антуан Гризманн, у которого 6 забитых мячей. Это ровно вдвое больше, чем у его ближайших преследователей – партнеров Пайе и Жира, а также португальцев Роналду и Нани.

Португалия может противопоставить гений Криштиану Роналду. Трехкратный обладатель "Золотого мяча" не очень хорошо начал этот чемпионат, однако в решающих стадиях проявил себя наилучшим образом. Именно два результативных действия (гол + пас) лидера "Реала" помогли "европейским бразильцам" одержать свою первую победу в основное время – над Уэльсом. Подопечные Фернанду Сантуша лишь за шаг от финала провели свой лучший матч и одержали победу, которая не вызывала лишних вопросов.

Против Португалии – более скромный кадровый подбор исполнителей, чужие стены и бледный рисунок ее игры на этом чемпионате. Ее секрет уже окрестили "португальским катеначчо". В пользу Рона и Ко – то, что их не считают фаворитами. Значит, психологически будет легче. Французы же не имеют права на поражение. Как бы ни сложился поединок, неудачу французская нация будет переваривать очень долго. И это лишний раз морально тяготит "Ле Бле".

Между собой соперники встречались 24 раза. Здесь полное преимущество сборной Франции. "Петухи" одержали победу в 18 матчах лишь 5 раз торжествовали португальцы. Интересно, что компромиссный итог (ничья) был зафиксирован лишь однажды. К слову, последние 10 свиданий между оппонентами непременно заканчивались успехом Франции.

Ориентировочные составы команд

Португалия: Роналду, Силва, Мариу, Пепе, Седрик, Нани, Санчес, Патрисиу, Фонте, Геррейро, Карвалью.

Франция: Эвра, Пайе, Санья, Жиру, Льорис, Умтити, Косельини, Погба, Гризманн, Матюйди, Сиссоко.