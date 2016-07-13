Принципиальный матч. Ребров рассказал о подготовке "Динамо" к битве с "Шахтером" за Суперкубок

Для киевского "Динамо" предстоящий матч с донецким "Шахтером" за Суперкубок Украины является принципиальным.

Об этом заявил главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров в интервью клубной пресс-службе.

"Это большой праздник для болельщиков, начало чемпионата, показательный матч. Конечно он не дает никаких зачетных пунктов, но эта игра всегда принципиальная. Мы готовимся, "Шахтер" готовится, но никто не делает из этой игры финал Лиги чемпионов. Я уверен, что это будет праздник для болельщиков, начало сезона и наверняка покажет, как каждая команда подготовилась к сезону", — заявил Ребров.

"Прошлые два сезона мы проиграли Суперкубок, но выиграли чемпионат, и никто не вспомнил о Суперкубке. Еще раз повторюсь, что любая игра с "Шахтером" принципиальная, и я уверен, что ребята выйдут на поле с большой мотивацией и отдадут все силы для победы", — добавил он.

Напомним, ранее нападающий объяснил, почему выбрал "Динамо": тренер на меня серьезно рассчитывает.