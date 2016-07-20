Гол и результативная передача. Коноплянка помог "Севилье" выиграть Евроамериканский Суперкубок

В матче за Евроамериканский Суперкубок полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка отличился двумя результативными действиями.

"Севилья" одержала победу над победителем Кубка Судамерикана колумбийского "Санта-Фе" (2:1), пишет Dynamo.kiev.ua.

Украинец вышел в основном составе и забил гол на 19-й минуте. На 21-й минуте Коноплянка ассистировал Кевину Гамейро, который сделал счет в матче 2:0.

Отметим, что Евроамериканский Суперкубок не имеет официального статуса, а считается товарищеским турниром. В нем встречаются победители Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка помог "Севилье" в третий раз подряд и в пятый в своей истории завоевать трофей Лиги Европы.

Видео: meta.ua.