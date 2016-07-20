Есть "пистолет" и РГДшка: Усик готов воевать в ринге с поляком

Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что сделает все для победы над чемпионом мира по этой же версии поляком Кшиштофом Гловацким.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Polsat Sport, пишет Boxing News.

В то же время спортсмен уточнил, что если нужно будет повоевать, то у него "есть пистолет" (показал левый кулак).

"… (также имеется — ред.) РГДшка, которая взорвется, а потом перейду на "Калашникова" и буду стрелять сериями", — отметил наш соотечественник.

Напомним, Александр Усик сразится с поляком Кшиштофом Гловацким в Польше 17 сентября, на кону будет стоять титул его соперника — чемпиона мира по версии WBO. Узнать больше о будущем поединке можно здесь.