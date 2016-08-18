Квалификация Лиги Европы: "Шахтер" победил турок, видео голов

В четверг, 18 августа, в турецком Стамбуле состоялся матч квалификационного раунда Лиги Европы между местным "Истанбул Башакшехир" и донецким "Шахтер", который завершился со счетом 1:2.

Игра проходила на стадионе "Фатих Терим Башакшехир".

В начале первого тайма команда из Украины активно атаковала, ее усилия увенчались успехом на 24 минуте.

Тогда впоследствии неудачной атаки "горняки" заработали угловой, после исполнения которого пас получил Ракицкий и поразил ворота соперника.

Позже, на 44 минуте, Коваленко получил навес от Степаненко, головой пробил в угол ворот турок, увеличив отрыв. Между тем во втором тайме противник заработал пенальти, которое реализовал Эмре. Потом "горняки" активно атаковали, но не смогли забить.

"Истанбул Башакшехир" — "Шахтер" 1:2

Голы: Эмре, 56 — Ракицкий, 24, Коваленко, 44

"Истанбул Башакшехир": Бабаджан — Алкылыч (Дьенг, 72), Айхан, Епуряну, Озотрун — Текдемир, Эмре (Хульмен, 75) — Вишча, Моссоро, Мадурейра (Андер, 46) — Чикаллеши;

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Коваленко (Малышев, 87), Тайсон (Нем, 80) — Феррейра (Эдуардо, 70);

Предупреждения: Текдемир, Моссоро — Исмаили.

Видео голов

Напомним, ранее "Шахтер" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по пенальти проиграл швейцарскому "Янг Бойз" и вылет из турнира. Узнать больше об игре, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Фото: shakhtar.com, видео: Fifi Sports HD 2