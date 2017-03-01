Мытарства Зозули: испанский менеджер говорит о "Райо Вальекано", украинский — против

Руководство мадридского "Райо Вальекано" приняло решение, что форвард Роман Зозуля должен присоединиться к клубу.

Об этом со ссылкой на испанское издание AS сообщает FootBoom.com.

Время, которое было дано Зозуле на принятие решения о своем будущем, подошло к концу. Во вторник вечером "Райо Вальекано" сообщил представителям игрока, что не будет продлевать разрешение на его пребывание в лагере "Бетиса".

Таким образом, руководство клуба ожидает, что украинец сегодня утром присоединится к команде, в которую не смог перебраться в январе этого года.

Испанский агент Зозули — Хосе Лоренцо дал свой комментарий о сложившейся ситуации. "Мы искали наилучшее решение для обеих сторон, однако обязаны были оставить свои попытки. Мы не довольны отношением "Райо Вальекано", они могли сделать значительно больше для нас. Возвращение в "Райо"? Рауль Мартин Преса не позволил нам больше находиться в Севилье. Крайние сроки возвращения в клуб — сегодня, поэтому мы прибудем в Мадрид. Точное место и время встречи они не указали", — заявил Лоренцо в интервью изданию AS.

А тем временем украинский агент Зозули — Владимир Кузьменко заявил, что не допустит возвращение своего клиента в "Райо Вальекано".

"Может, Роман Зозуля и не сможет играть до лета, может, и не найдем за столь короткое время четвертый клуб. Кстати, очень благодарны ФИФА за разрешение такой возможности. Но в "Райо Вальекано" этот парень играть не будет и финансово не пострадает, даже если мне лично придется вернуть ему эти деньги", — написал Владимир в соцсети.

Ранее "Главред" сообщал, что ФИФА дала разрешение Зозуле превысить лимит переходов, сменив клуб весной. Таким образом, футболист сможет быть заявлен уже за четвертый клуб в сезоне.

Больше о конфликте Романа Зозули с ультрас "Райо Вальекано" читайте в авторской статье Алексея Рыжкова: "Пчелы" жалят больно: почему фанаты "Райо" выступили против Романа Зозули?