Премьер-лига: "Зірка" обыграла "Карпаты", видео голов

Сегодня, 29 апреля, в стартовом 27-м туре украинской Премьер-лиги "Зірка" в Кропивницком принимала львовские "Карпаты".

"Звезда" — "Карпаты" – 3:2

Голы: Билоног, Загальский (с пенальти), Драченко — у хозяев; Гладкий (с пенальти) Гуцуляк (50) — у львовян.

Матч начался с результативного удара Гладкого с пенальти. Львовяне сразу же пытались забить и второй, однако свои моменты команда Дулуба не реализовала.

Между тем, "Зірка" своими шансами воспользовалась сполна, забив трижды еще в первом тайме. После перерыва гости заиграли активнее, и даже сумели отыграть один мяч, но удаление Дитятьева не позволило "Карпатам" взять еще хотя бы одно очко.

"Зірка": Паст — Перейра, Фатеев, Наилсон (Кучеренко, 46) — Загальский (Щедрый, 78), Дрышлюк (Жуков, 75), Полегенько, Драченко, Бацула — Ситало, Билоног.

"Карпаты": Боровик — Лобай, Нестеров, Дитятьев — Мирошниченко (Грисьо, 87), Филимонов (Ксенз, 46, Чачуа, 77), Вербный, Матвиенко — Гуцуляк, Худобяк — Гладкий.

Предупреждения: Дрышлюк, Фетеев, Щедрый — Филимонов, Ксенз.

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Сегодня, 29 апреля, в стартовом 27-м туре украинской Премьер-лиги "Зірка" в Кропивницком принимала львовские "Карпаты".

Футболисты кропивницкой "Зіркки" обыграли в субботу дома львовские "Карпаты" со счетом 3:2.

"Звезда" — "Карпаты" – 3:2

Голы: Билоног, Загальский (с пенальти), Драченко — у хозяев; Гладкий (с пенальти) Гуцуляк (50) — у львовян,.

Матч начался с результативного удара Гладкого с пенальти. Львовяне сразу побежали забивать и второй, однако свои моменты команда Дулуба не реализовала.

Между тем, "Зірка" своими шансами воспользовалась сполна, забив трижды еще в первом тайме. После перерыва гости заиграли активнее, и даже сумели отыграть один мяч, но удаление Дитятьева не позволило "Карпатам" взять еще хотя бы одно очко.

"Зірка": Паст — Перейра, Фатеев, Наилсон (Кучеренко, 46) — Загальский (Щедрый, 78), Дрышлюк (Жуков, 75), Полегенько, Драченко, Бацула — Ситало, Билоног.

"Карпаты": Боровик — Лобай, Нестеров, Дитятьев — Мирошниченко (Грисьо, 87), Филимонов (Ксенз, 46, Чачуа, 77), Вербный, Матвиенко — Гуцуляк, Худобяк — Гладкий.

Предупреждения: Дрышлюк, Фетеев, Щедрый — Филимонов, Ксенз.

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