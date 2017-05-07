Шесть золотых медалей. Триумф украинских синхронисток на этапе Мировой серии в Торонто

На этапе Мировой серии по синхронному плаванию в канадском Торонто украинские спортсменки стали победительницами в произвольной программе.

В последний день соревнований украинские спортсменки выиграли в финале произвольной программы среди команд, пишет xsport.ua.

Подопечные Светланы Саидовой получили от судей оценку 92.6333. Соперницами украинок были пять команд канадских центров синхронного плавания.

Финал произвольной программы. Команды. Украина (начиная с 36:55)

Таким образом украинские синхронистки в Торонто выиграли все шесть видов, в которых принимали участие. Анна Волошина выиграла финалы в технической и произвольных программ солисток. В финалах технической и произвольной программы дуэтов победил дуэт Волошиной с Елизаветой Яхно.

Равных украинской сборной не было и в соревновании команд в технической и произвольной программ. Кроме Украины в этапе мировой серии также принимали участия несколько канадских команд, а также синхронистки Колумбии и Новой Зеландии.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летней уроженке Харькова не было равных в технической программе соревнования.

Фото: НОК Украины.

Видео: FINA.