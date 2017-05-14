"Шахтер" разгромил одесситов, Фонсека очень гордится своими ребятами

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что после матча 29-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с одесским "Черноморцем" очень гордится своими ребятами.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте "горняков".

Игра проходила вечером 13 мая в Одессе на стадионе "Черноморец", она завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

"Думаю, матч получился очень интересным для зрителей. Я горжусь самоотдачей своих игроков. Практически все эти футболисты редко выходили на поле в течение сезона, но они много работали и показали, на что действительно способны", — отметил специалист.

По его словам, именно "Шахтер" владел инициативой и доминировал. "Черноморец" также создавал достаточно опасные моменты, но мы смогли с этим справиться. Считаю победу абсолютно заслуженной и хочу повторить: я очень горжусь своими ребятами", — добавил Фонсека.

"Черноморец" — "Шахтер" 0:3

Голы: Аблитаров, 29 (автогол), Бланко-Лещук, 37, 89

"Черноморец": Безрук — Люлька, Азацкий, Аблитаров, Каплиенко — Ковалец (Машнин, 75), Андриевский — Третьяков, Коркишко, Мусолитин (Сильвио, 60) — Хобленко (Барилко, 75);

"Шахтер": Шевченко — Бутко, Кучер (Ордец, 65), Кривцов, Азеведо — Коваленко (Малышев, 65), Танковский — Зубков, Патрик, Дентиньо (Кобин, 79) — Бланко-Лещук;

Предупреждения: Кобин.

Ранее сообщалось, что в Киеве донецкий "Олимпик" выиграл у местного "Динамо" со счетом 2:1. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Фото: shakhtar.com, видео: ТСН, таблица: football.ua