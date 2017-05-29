Луческу уволили с поста главного тренера "Зенита"

В России совет директоров питерского футбольного клуба "Зенит" решил досрочно расторгнуть контракт с румыном Мирчей Луческу, который был главным тренером игроков с 24 мая 2016 года.

Об этом говорится на сайте команды.

В то же время ФК поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере.

"Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны", — отмечается в сообщении.

Ранее экс-нападающий московского "Спартака" Валерий Рейнгольд говорил, что Мирча Луческу полностью провалил сезон в российский Премьер-лиге. Напомним, в 2016 году румын ушел в отставку с поста главного тренера донецкого "Шахтера" (занял должность 18 мая 2004-го) в статусе самого титулованного специалиста в украинском футболе.

Фото: fc-zenit.ru