В июле в Киеве можно ждать матчи Лиги Европы против "Атлетика" или ПСВ

Донецкий "Олимпик", заняв четвертое место в Премьер-лиге, в сезоне 2017/18 представит Украину в Лиге Европы и станет нашим 17-м делегатом на международной арене.

Свой путь в ЛЕ "Олимпик" начнет с 3-го квалификационного раунда (матчи — 27 июля и 3 августа), жеребьевка которого запланирована на 14 июля, сообщает "Команда №1".

Со своим минимальным коэффициентом (8,526) "Олимпик", скорее всего, будет несеяным. Но есть вероятность, что и сеяным. Это зависит от количества осечек клубов, имеющих больший, нежели у "Олимпика", рейтинг, пишет издание.

Если команда Романа Санжара окажется несеяной, то среди ее возможных соперников будут фигурировать такие клубы — "Атлетик" (Испания), "Милан" (Италия), ПСВ (Голландия), "Эвертон" (Англия), "Марсель" (Франция), "Бордо" (Франция), "Фрайбург" (Германия), "Спарта" (Чехия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Динамо" З (Хорватия)…

Свои домашние матчи "Олимпик" планирует проводить на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" попали в ТОП-25 лучших клубов Европы, а "Олимпик" не вошел даже в ТОП-400.

фото: shakhtar.com