В Тампере после матча сборной Шевченко разнял драку украинских фанов и стюардов, опубликовано видео

В воскресенье, 11 июня, а Тампере после матча отбора на ЧМ-2018 против Финляндии ультрас сборной Украины пытались прорваться на поле стадиона "Ратина" после того как украинские футболисты поприветствовали трибуны.

Соответствующее видео опубликовано на странице украинских ультрас в Facebook.

При этом стюарды и полиция задерживали нарушителей. В то же время главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на происходящее и в довольно жестко и эмоционально остановил фанатов.

Отметим, что к Шевченко также присоединились и футболисты сборной Украины.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, ранее Шевченко заявил, что в отборочном матче Чемпионата мира-2018 с Финляндией его подопечные добыли победу в очень непростой борьбе.

Видео: XSPORT.ua, @ukrultras.