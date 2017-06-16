Исмаил Силлах о поединке "Уорд—Ковалев-2": "Серега может бахнуть, и все закончится очень быстро"

Украинский боксер-полутяжеловес Исмаил Силлах (25—3; 19 КО), который проведет поединок против Матеуша Мастернака (38—4; 26 КО) в Польше 24 июня, поделился своим мнением по поводу боя "Уорд—Ковалев-2".

Напомним, что в 2013 году Силлах испытал на себе, что такое "быть с Крашером в одном ринге".

"Я считаю, что Сергей Ковалев чисто выиграл первый бой, — делится своим мнением Исмаил. — Но, думаю, ему в этот раз будет сложнее, потому что он уже знает, как хорош Уорд. Во втором поединке состоится достаточно равная борьба. Но Серега, конечно, может бахнуть. И все закончится очень быстро (смеется. — Прим.автора). Буду болеть за Сергея, но ставлю на Андре, учитывая, что по очкам не отдадут победу Ковалеву".

Фото: hothitnewyork.com