Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в Испании — СМИ

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко попал в сферу интересов новичка испанской Ла Лиги — "Жироны".

Об этом со ссылкой на испанскую прессу пишет profootball.ua.

Отмечается, что спортивный директор "Жироны" уже работает над трансфером игрока.

Также сообщается, что "Жирона" намерена арендовать украинского атакующего полузащитника на сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко может продолжить карьеру в "Роме".