Хацкевич о матче "Динамо" — "Сталь": устраивает результат, но качество игры — не совсем

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что команду устраивает результат противостояния со "Сталью" из Каменского, но качество игры — не совсем.

Об этом он рассказал после матча, говорится на сайте клуба.

В то же время наставник уточнил, что "бело-синие" недостаточно хорошо действовали в обороне.

"Результат нас устраивает, но качество игры не совсем. В первую очередь, в обороне — как отдельных игроков, так и в целом", — отметил Хацкевич.

По его словам, киевляне "достаточно свысока действовали, особенно во втором тайме". "А переходя из обороны в атаку, мы все же должны доводить свои моменты до ударов. Как оно сложится в итоге — уже совсем другой вопрос", — добавил тренер.

Напомним, вечером 20 августа в Украине прошли матчи шестого тура Премьер-лиги "Динамо" — "Сталь" и "Ворскла" — "Мариуполь", они завершились со счетом 4:1, а также 1:0 соответственно.

Фото: fcdynamo.kiev.ua