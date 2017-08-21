Хацкевич о матче "Динамо" — "Сталь": устраивает результат, но качество игры — не совсем

Киевляне "достаточно свысока действовали, особенно во втором тайме", считает их главный тренер.
Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что команду устраивает результат противостояния со "Сталью" из Каменского, но качество игры — не совсем.
Об этом он рассказал после матча, говорится на сайте клуба.
В то же время наставник уточнил, что "бело-синие" недостаточно хорошо действовали в обороне.
"Результат нас устраивает, но качество игры не совсем. В первую очередь, в обороне — как отдельных игроков, так и в целом", — отметил Хацкевич.
По его словам, киевляне "достаточно свысока действовали, особенно во втором тайме". "А переходя из обороны в атаку, мы все же должны доводить свои моменты до ударов. Как оно сложится в итоге — уже совсем другой вопрос", — добавил тренер.
Напомним, вечером 20 августа в Украине прошли матчи шестого тура Премьер-лиги "Динамо" — "Сталь" и "Ворскла" — "Мариуполь", они завершились со счетом 4:1, а также 1:0 соответственно.
Фото: fcdynamo.kiev.ua