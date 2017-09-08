Украинец тяжелее. Усик и Хук взвесились перед боем, опубликовано видео

В Берлине состоялась официальная церемония взвешивания боксеров.
В пятницу, 8 сентября, в Берлине перед боем взвесились чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик и немецкий боксер Марко Хук.
Об этом пишет boxingnews.com.ua.
Наш соотечественник оказался немного тяжелее противника.
"Результаты взвешивания следующие: Марко Хук — 90,2 кг, Александр Усик — 90,5 кг", — отмечается в статье.
Официальная церемония взвешивания
Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. В городе уже прошли открытые тренировки соперников и дуэль взглядов.
Видео: UkraineAtamansPRO